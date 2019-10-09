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Банк BBVA повысил энергоэффективность головного офиса на 12%, используя AI-алгоритмы

К 2025 году банк нацелен сократить выбросы CO2 на 68% по сравнению с 2015 годом

ТАСС, 9 октября. Использование моделей и алгоритмов искусственного интеллекта позволило испанскому банку Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) повысить энергоэффективность здания головного офиса на 12%, сообщается на сайте банка.

Энергопотребление в штаб-квартире BBVA эквивалентно потреблению 1900 домохозяйств, однако на момент введения комплекса в эксплуатацию данный показатель был выше на 12-15%, что соответствует 1430 т выбросов CO2. Успех в повышении энергоэффективности обусловлен оптимизацией потребления энергии с помощью внедрения алгоритмов машинного обучения и AI.

При строительстве офиса BBVA было установлено 50 тыс. сенсорных датчиков для обнаружения и сбора данных о состоянии физических объектов и окружающей среды. Датчики были подключены к системе управления, которая, используя программируемые математические алгоритмы обработки данных, позволяет идентифицировать и диагностировать проблемы. Это позволило банку предупреждать сбои в сети и повысить уровень энергосбережения.

В рамках дальнейшей цифровой трансформации BBVA было разработано и установлено программное обеспечение для управления энергопотреблением на основе машинного обучения. В частности, банк реализовал инициативы по улучшению управления осветительными системами, системами кондиционирования и отопления с помощью аналитики данных, собираемых датчиками.

На сегодняшний день вся энергия, используемая BBVA, поступает из возобновляемых источников. К 2025 году банк нацелен сократить выбросы CO2 на 68% по сравнению с 2015 годом.

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