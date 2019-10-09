"Российские железные дороги" создали подразделение для внедрения BIM-моделирования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) создали новое подразделение компании, которое будет заниматься развитием технологии информационного моделирования (BIM-технологии). Об этом говорится в сообщении холдинга.

В задачи центра компетенций по внедрению технологии информационного моделирования будет входить внедрение и широкое применение передовых цифровых технологий проектного управления жизненным циклом объектов инфраструктуры. Кроме того, новое подразделение займется разработкой нормативных документов, координацией разработки автоматизированной системы управления жизненным циклом объектов железнодорожной инфраструктуры, а также ее интеграцией с информационными системами федеральных органов исполнительной власти и ФАУ "Главгосэкспертиза".

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в его основе проектирование стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.