Инфляция в России удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нулевой рост потребительских цен наблюдался в России в период с 1 по 7 октября 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд.

С начала года потребительские цены выросли на 2,3%, а в годовом выражении инфляция на 7 октября сложилась на уровне около 4%.

За отчетную неделю цены на гречневую крупу поднялись на 1,4%, куриные яйца - на 0,7%, говядину, сливочное масло, сметану, сыры и макаронные изделия - на 0,3%, вареные колбасы, пастеризованное молоко, жирный творог, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, печенье - на 0,2%. В то же время цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено - на 0,6%, мясо кур - на 0,4%, свинину - на 0,3%, консервы мясные и конфеты шоколадные - на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1%, в том числе капуста белокочанная - на 3,1%, яблоки - на 2,9%, морковь - на 2,1%, картофель и лук репчатый - на 1,9%. Одновременно с этим помидоры стали дороже на 6,5%, огурцы - на 3,1%.

Стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

Министерство экономического развития ожидает инфляцию в РФ по итогам октября на уровне 3,7-3,8% в годовом выражении, следует из доклада министерства "Картина инфляции. Октябрь 2019 года".