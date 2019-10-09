Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инфляция в России удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд

С начала года, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 2,3%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Нулевой рост потребительских цен наблюдался в России в период с 1 по 7 октября 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд.

С начала года потребительские цены выросли на 2,3%, а в годовом выражении инфляция на 7 октября сложилась на уровне около 4%.

За отчетную неделю цены на гречневую крупу поднялись на 1,4%, куриные яйца - на 0,7%, говядину, сливочное масло, сметану, сыры и макаронные изделия - на 0,3%, вареные колбасы, пастеризованное молоко, жирный творог, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, печенье - на 0,2%. В то же время цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено - на 0,6%, мясо кур - на 0,4%, свинину - на 0,3%, консервы мясные и конфеты шоколадные - на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1%, в том числе капуста белокочанная - на 3,1%, яблоки - на 2,9%, морковь - на 2,1%, картофель и лук репчатый - на 1,9%. Одновременно с этим помидоры стали дороже на 6,5%, огурцы - на 3,1%.

Стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

Министерство экономического развития ожидает инфляцию в РФ по итогам октября на уровне 3,7-3,8% в годовом выражении, следует из доклада министерства "Картина инфляции. Октябрь 2019 года".

Реклама на ТАСС
Проект бюджета на 2020-2022 годы
В Госдуме считают, что прогноз кабмина на 2020 год не обеспечивает прорывного развития
Депутаты не увидели в документе "основу для перехода к инновационной модели развития экономики"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС