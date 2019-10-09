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Северный Кавказ

В Карачаево-Черкесии запустили производство ватных изделий

Около 25% продукции пойдет на экспорт

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Компания "Бумфа групп" запустила в Карачаево-Черкесии (КЧР) выпуск ватных изделий для гигиены - ватных палочек, салфеток в коробках и бумажных платочков. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"Компания "Бумфа групп" запустила в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики новое производство по выпуску ватных гигиенических изделий. Около 25% продукции пойдет на экспорт. На новом оборудовании компания запустила производство полуфабрикатов для ватной продукции - фитилей, аппликаторов и упаковки, а также производство готовой продукции - ватных палочек, бумажных платочков и салфеток в квадратных и прямоугольных картонных коробках", - говорится в сообщении.

В 2018 году компания получила от ФРП заем в 104,6 млн рублей для приобретения технологического оборудования, общий объем инвестиций составляет 209 млн рублей. Закупка нового оборудования позволила увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции на 8-10%. В качестве сырья в производстве будет использоваться хлопок, который выращен в Ставропольском крае. Планируется наладить экспорт 25% продукции в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Азербайджан, поставки будут также осуществляться в крупные торговые сети страны.

"Благодаря поддержке ФРП нашей компании удалось оптимально использовать и полученный финансовый ресурс, и собственные оборотные средства. Это позволило реализовать производственные задачи быстрее, чем планировалось изначально. А новое производство не только увеличило наш продуктовый портфель, но и расширило границы рыночного охвата компании в целом", - цитирует пресс-служба гендиректора "Бумфа групп" Аслана Шебзухова.

"Бумфа групп" - крупнейшее на Северном Кавказе предприятие по производству и реализации товаров санитарно-гигиенического и косметического назначения. Компания выпускает продукцию под собственными брендами PREMIAL и AMRA, а также под частными марками для федеральных и международных торговых сетей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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