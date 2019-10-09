Самый мощный в России тепловоз успешно прошел испытания на БАМе

ТАСС, 9 октября. Самый мощный в России тепловоз серии 3ТЭ25К2М, разработанный для эксплуатации в тяжелых климатических условиях, успешно прошел испытания на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом в среду сообщила пресс-служба Брянского машиностроительного завода (БМЗ), входящего в "Траснмашхолдинг".

"Первые два локомотива прошли испытания в условиях реальной работы на Байкало-Амурской магистрали и подтвердили соответствие поставленным задачам по вождению составов с весом 7,1 тыс. тонн... Каждый тепловоз прошел более 50 тыс. км в тяжелых климатических условиях по местности со сложным рельефом, отличающейся наличием горных хребтов и перевалов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Тепловоз 3ТЭ25К2М создан на БМЗ в 2017 году, по своим тяговым характеристикам считается самым мощным в России. Апробация новой машины проводилась на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах. По ее итогам, завод совместно с РЖД приняли решение внести изменения в конструкцию тепловоза для повышения надежности и работоспособности узлов, удобства в обслуживании. "Испытания на БАМе подтвердили эффективность этих улучшений", - сказали ТАСС в пресс-службе БМЗ.

В феврале РЖД сообщало, что планируют в течение 2019 года направить на обновление локомотивного парка 88,6 млрд рублей. Всего планируется закупить более 670 новых локомотивов, в том числе и 12 тепловозов серии 3ТЭ25К2М.

БМЗ является одним из ведущих предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов и модификаций. АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта.