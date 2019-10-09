Пассажиропоток аэропорта Владикавказа увеличился за 8 месяцев на 27,6%

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Владикавказа в Северной Осетии за январь-сентябрь вырос на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"С января по сентябрь 2019 года услугами главных воздушных ворот Северной Осетии воспользовалось 420877 пассажиров, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 28,6% по сравнению с показателями прошлого года и составил 402,8 тыс. человек, на международных воздушных линиях в этом году зафиксирован рост на 8,4%, обслужено более 18 тыс. пассажиров. Грузопоток с начала года вырос на 10,7%, обработано 457,4 т груза и почты.

Увеличение производственных показателей обусловлено открытием рейсов в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Нордавиа-региональные авиалинии", постоянным развитием инфраструктуры. Также этому способствовало расширение региональной маршрутной сети, что стало возможным благодаря участию Северной Осетии в федеральной государственной программе субсидирования региональных перевозок.

В рамках действия программы в международном аэропорту "Владикавказ" в летнем сезоне этого года были запущены новые рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону, пассажиропоток с мая по сентябрь по данным направлениям составил 10,8 тыс. человек.