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Объем сельхозпроизводства в Адыгее по итогам года составит 22,5 млрд рублей

По данным пресс-службы главы республики, это на 3,7% превысит показатель 2018 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем производства в сельскохозяйственной отрасли Адыгеи по итогам года планируется в размере 22,5 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова, принявшего участие в работе агропромышленной выставки "Золотая осень".

"По итогам года производство продукции сельского хозяйства [Адыгеи] планируется в объеме 22,5 млрд рублей, что на 3,7 % превысит показатель 2018 года", - отметили в пресс-службе, уточнив, что за последние годы сельхозпроизводители приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизировали предприятия отрасли.

Здесь также напомнили, что республика ежегодно участвует в выставке "Золотая осень". "У нас есть что показать и предложить потребителю не только нашей страны, но и зарубежья. Мы меняем структуру АПК региона для получения максимального эффекта от хозяйственной деятельности", - цитирует главу Адыгеи пресс-служба.

Как сообщил Кумпилов, в последние годы в республике стали активно развивать садоводство, овощеводство и животноводство, при этом регион использует все возможности господдержки в рамках федеральных программ, перенимает мировой опыт и современные технологии. "Сегодня эта работа дает практические результаты", - подчеркнул глава республики.

Он также рассказал, что продукция из Адыгеи конкурентоспособна, пользуется спросом у потребителя, и это способствует расширению географии поставок и росту объема экспорта. Кроме того, по его словам, санкционный режим открывает дополнительные возможности для продвижения на рынке отечественных продуктов питания: именно последние составляют большую часть в структуре экспорта региона - 84%. Так, в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея" планируется к 2024 году довести объем экспорта продукции до $36,2 млн. "Уже в текущем году регион намерен увеличить данный показатель до $28,7 млн", - заявили в пресс-службе.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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