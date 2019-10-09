Эксперт рассказал о возможном подорожании ОСАГО на 40%

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Отмена учета износа деталей при денежной выплате в ОСАГО в случае ее внедрения может привести к росту тарифа на 35-40%. Такие оценки озвучил советник президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов в рамках нулевого дня форума Финополис.

Сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. По закону, износ может составлять до 50% стоимости детали. При выплате в натуральной форме - путем ремонта - износ не учитывается. На отмене учета износа настаивает ЦБ, следует из слов Порватова.

"У нас были такие инициативы (об отмене учета износа при денежной выплате - прим. ТАСС). Причем мы предлагали своеобразный компромисс. То есть в случае, если денежная выплата, то за вычетом износа; если натуральное возмещение, то без вычета износа. Пока мы, скажем так, согласия с регулятором не достигли. У страховщиков одно мнение, у регулятора - другое", - сказал Порватов.

По его оценкам, принятие этой нормы может привести к росту тарифов на 35-40%. "По-моему, порядок в районе 35-40%", - сказал он. Порватов подчеркнул, что расчеты влияния учета износа на тариф делались несколько лет назад, когда "были совершенно другие цены".

В сентябре 2018 года зампред ЦБ Владимир Чистюхин выступил с предложением рассчитывать денежную выплату по ОСАГО с учетом цены новых запчастей, то есть без учета износа. Минфин поддержал эту инициативу, говорил тогда же замминистра финансов Алексей Моисеев.