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Дадли сообщил, что может остаться в совете директоров "Роснефти" после ухода из BP

Глава BP отметил, что найдет "интересные дела, чем мог бы заняться"

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Глава BP Роберт Дадли может остаться в составе совета директоров "Роснефти" после своего ухода с поста в британской компании в 2020 году. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции Oil & Money.

"Я не знаю, я долгое время работал по семь дней в неделю. Я найду интересные дела, чем мог бы заняться. Вероятно, останусь в совете директоров "Роснефти", так как отношения ("Роснефти" и BP - прим. ТАСС) очень важны", - сказал он, отвечая на вопрос о своих планах после ухода с поста.

Комментарием "Роснефти" на момент публикации ТАСС не располагает.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании. 64-летний Дадли посвятил компании 40 лет, из которых девять он возглавлял ее.

Дадли сменит исполнительный директор ВР по добыче Бернард Луни. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".

Cотрудничество с Россией

Россия является важным регионом для BP, компания надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества, сообщил Дадли, выступая на конференции.

"Россия - очень важная страна для BP, у нас стратегическое сотрудничество с "Роснефтью" (BP владеет 19,75% акций компании - прим. ТАСС), думаю, оно проходит успешно и, я надеюсь, наша работа с Россией продолжится. Это не только финансовые инвестиции, мы активны в работе", - сказал он.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 90-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году.

Ранее стало известно, что главный исполнительный директор ВР Роберт (Боб) Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года.

Рынок нефти

Дадли оценивает текущее состояние нефтяного рынка как сбалансированное, избыточного предложения нефти не наблюдается. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Bloomberg в среду.

"Я считаю, что рынок [нефти] сбалансирован. Я бы не сказал, что в мире слишком много нефти. Конечно, я думаю, что сейчас происходит небольшое замедление экономики, но вряд ли мир находится под угрозой рецессии. ОПЕК и ОПЕК+ проделывают хорошую работу по контролю цен. Думаю, мир гораздо здоровее без этих скачков [цен на нефть]", - сказал он.

По мнению Дадли, к февралю 2020 года цена на нефть будет находиться на уровне $65 за баррель. "Нет ничего, что может говорить о резком падении или повышении [цен]", - добавил он.

Глава BP также отметил, что страны-члены ОПЕК+ не показывают серьезную обеспокоенность ценами на нефтяном рынке. "Она не плоха как для потребителей, так и для стран-производителей. Многое зависит от того, что будет происходить в Венесуэле и Ливии", - заключил Дадли.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее также говорил, что на нефтяном рынке сохраняется баланс спроса и предложения, а волатильность достаточно низкая. Однако, по его словам, есть риски ребалансировки в зимний период.
По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, в частности для ОАЭ и Кувейта, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

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