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"Металлоинвест" планирует вложить 64 млрд рублей до 2024 года в модернизацию ГОКов

За счет этого компания планирует увеличить прибыль и обеспечить устойчивое развитие производства с минимальным воздействия на окружающую среду

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Металлоинвест" планирует вложить 64 млрд рублей до 2024 года в мероприятия по строительству и модернизации производственных мощностей Лебединского (ЛГОК) и Михайловского (МГОК) ГОКов компании, следует из программы развития горнодобывающих предприятий компании.

"Реализация программ развития ЛГОКа и МГОКа откроет перед компанией новые рынки сбыта, повысит маржинальность продаж, обеспечит устойчивое развитие производства с минимальным уровнем воздействия на окружающую среду - как на предприятиях "Металлоинвеста", так и у наших потребителей - металлургов", - отметил первый заместитель генерального директора - директор по производству "Металлоинвеста" Андрей Угаров, которого цитирует пресс-служба компании.

В частности, на Лебединском ГОКе компания планирует внедрить технологию флотации, что позволит увеличить содержание железа в окатышах с 66% до 67,5%, содержание железа в ГБЖ - с 90% до 92%. Решение о реализации проекта флотации планируется принять в 2020 году. Кроме того, на фабрике окомкования Лебединского ГОКа начата модернизация обжиговых машин, которая позволит увеличить производительность машин на 13%, сократив при этом удельный расход газа и электроэнергии на 12% и снизив экологическую нагрузку за счет установки электрофильтров. Также планируется модернизация цеха горячебрикетированного железа №1 и комплекса ГБЖ-3 с целью увеличения производительности машин и повышения содержания углерода и железа в ГБЖ. Общие инвестиции в программу развития премиальных продуктов на Лебединском ГОКе как следует из презентации компании, планируются на уровне 21,5 млрд рублей.

Еще 12,6 млрд рублей потребует строительство циклично-поточной технологии на ЛГОКе, которая позволит сократить производственную себестоимость рядового концентрата на 17% к 2025 году относительно 2018 года, а также обеспечить возможности транспортировки горной массы из карьера до обогатительной фабрики в объеме 55 млн т в год.

На Михайловском ГОКе по итогам реализации второго этапа внедрения технологии тонкого грохочения в 2022 году будет производиться около 16,9 млн т высококачественного концентрата с содержанием железа 68,7%, в том числе, 8,8 млн т флотационного концентрата с содержанием железа 70%, бюджет второго этапа проекта - 12 млрд рублей (бюджет первого этапа - более 1,2 млрд рублей, запуск состоялся в сентябре 2019 года). Также в комплексную программу повышения качества железнорудной продукции входит модернизация обжиговых машин на фабрике окомкования: планируется, что реализация проекта стоимостью 1,5 млрд рублей позволит, начиная с 2020 года, выпускать окатыши премиального качества с содержанием железа 67,5% против 63% и нарастить выпуск окатышей на 500 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в программу составит около 18,6 млрд рублей, следует из презентации.

Также на Михайловском ГОКе продолжается строительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на юго-восточном и северо-восточном бортах карьера. Первый этап строительства будет завершен в 2020 году, второй этап - в 2023, инвестиции в проект, согласно прогнозу, составят 11 млрд рублей.

О компании

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд т. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".

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