На экономическом форуме в Брянске планируют подписать соглашения на 9 млрд рублей

ТАСС, 9 октября. Правительство Брянской области планирует в рамках Славянского международного экономического форума (СМЭФ), который состоится 18 октября, подписать инвестиционные соглашения на сумму около 9 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.

"В этом году на СМЭФ ожидается подписание инвестиционных соглашений на общую сумму около 9 млрд рублей. Для сравнения, в 2017 году эта сумма составляла 6,28 млрд рублей, а в 2018 году - 8,46 млрд рублей. Увеличение объемов инвестиций мы связываем с возросшим интересом крупного бизнеса к форуму", - сказал Ерохин.

По его словам, планируется подписание соглашений, в том числе с Брянским машиностроительным заводом по проекту увеличения выпуска маневровых тепловозов, компанией "Брасовские сыры", которая намерена построить новый цех производства твердых сыров. "Фирма "Русагро" планирует возведение двух свиноферм в Навлинском и Дятьковском районах, а с агрохолдингом "Кролково" мы подпишем соглашение о создании кролиководческого хозяйства. Детали этих и других проектов будут озвучены на форуме", - отметил Ерохин.

Ожидается, что в форуме примут участие более 1,3 тыс. представителей бизнеса из регионов России, Белоруссии, Словении, Чехии, Словакии, Сербии, Молдовы и других стран.

СМЭФ проводится в Брянске с 2009 года, его организатором выступает правительство региона. Главной площадкой его проведения в 2019 году станет концертный зал "Дружба", тематические секции проведут также на базе Брянской облдумы, областной научно-универсальной библиотеки.