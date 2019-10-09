Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгеология ожидает прироста запасов золота, драгметаллов и угля в Якутии в 2019 году

Холдинг видит в республике большие перспективы развития минерально-сырьевой базы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прирост прогнозных ресурсов алмазов, золота, серебра и угля ожидается по результатам проведения геологоразведочных работ в Якутии в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Росгеологии по итогам встречи гендиректора холдинга Сергея Горькова с главой республики Айсеном Николаевым.

"По результатам геологоразведочных работ на углеводородное сырье, проведенных Росгеологией в Якутии в 2016-2019 годах, был получен прирост ресурсов категории Д в объеме более 6,4 млрд т условного топлива. По результатам геологоразведочных работ в республике на твердые полезные ископаемые в 2019 году ожидается прирост прогнозных ресурсов категорий Р1+Р2 - до 200 млн карат алмазов, около 445 т золота, 17 тыс. т серебра и более 250 млн т угля", - говорится в сообщении.

По словам Горькова, Росгеология видит в Якутии большие перспективы развития минерально-сырьевой базы, связанные не только с нефтью и газом, но и с добычей алмазов, золота, серебра и других полезных ископаемых. "Сегодня Росгеология ведет в Якутии работы на 23 объектах, из которых 15 - на твердые полезные ископаемые и 8 - на нефть и газ", - приводятся его слова в сообщении.

Как отметил Николаев, сейчас Якутия занимает лидирующие позиции по многим направлениям добычи полезных ископаемых, и региону важно проводить геологоразведку, чтобы поддерживать на высоком уровне балансовые запасы предприятий и государства.

На Дальнем Востоке сегодня разрабатываются крупные месторождения угля, золота и алмазов. Крупнейшая алмазоносная провинция открыта в западной Якутии. В регионе есть богатые месторождения угля (Южно-Якутский угольный бассейн).

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
Реклама на ТАСС
Проект бюджета на 2020-2022 годы
В Госдуме считают, что прогноз кабмина на 2020 год не обеспечивает прорывного развития
Депутаты не увидели в документе "основу для перехода к инновационной модели развития экономики"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС