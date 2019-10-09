Росгеология ожидает прироста запасов золота, драгметаллов и угля в Якутии в 2019 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прирост прогнозных ресурсов алмазов, золота, серебра и угля ожидается по результатам проведения геологоразведочных работ в Якутии в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Росгеологии по итогам встречи гендиректора холдинга Сергея Горькова с главой республики Айсеном Николаевым.

"По результатам геологоразведочных работ на углеводородное сырье, проведенных Росгеологией в Якутии в 2016-2019 годах, был получен прирост ресурсов категории Д в объеме более 6,4 млрд т условного топлива. По результатам геологоразведочных работ в республике на твердые полезные ископаемые в 2019 году ожидается прирост прогнозных ресурсов категорий Р1+Р2 - до 200 млн карат алмазов, около 445 т золота, 17 тыс. т серебра и более 250 млн т угля", - говорится в сообщении.

По словам Горькова, Росгеология видит в Якутии большие перспективы развития минерально-сырьевой базы, связанные не только с нефтью и газом, но и с добычей алмазов, золота, серебра и других полезных ископаемых. "Сегодня Росгеология ведет в Якутии работы на 23 объектах, из которых 15 - на твердые полезные ископаемые и 8 - на нефть и газ", - приводятся его слова в сообщении.

Как отметил Николаев, сейчас Якутия занимает лидирующие позиции по многим направлениям добычи полезных ископаемых, и региону важно проводить геологоразведку, чтобы поддерживать на высоком уровне балансовые запасы предприятий и государства.

На Дальнем Востоке сегодня разрабатываются крупные месторождения угля, золота и алмазов. Крупнейшая алмазоносная провинция открыта в западной Якутии. В регионе есть богатые месторождения угля (Южно-Якутский угольный бассейн).