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Кластер в сфере производства козьего молока создадут в Адыгее до конца года

Объем инвестиций превысит 605 млн рублей

МАЙКОП, 9 октября. /ТАСС/. Кластер по производству козьего молока, включающий молочно-товарную ферму и мини-завод по переработке молока, создадут в Майкопском районе Адыгеи до конца года. Соответствующее инвестиционное соглашение подписано в среду в Москве в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019", сообщает пресс-служба главы республики.

"Сегодня на выставке глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор компании "Агрохолдинг Мирный" Елена Гангало подписали инвестсоглашение. Оно предусматривает создание до конца текущего года кластера по производству козьего молока, который будет включать молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов дойного стада и мини-завод по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров молока в смену, а также ряд других объектов. Проект планируется реализовать до 2023 года", - сказали в пресс-службе.

Объем инвестиций превысит 605 млн рублей. Кластер будет размещаться в районе поселка Трехречный на площади 600 га, сейчас на территории ведется строительство инженерных коммуникаций, корпусов молочно-товарной фермы, административного здания. Предприятие будет выпускать все основные виды молочной и кисломолочной продукции из козьего молока, в том числе и адыгейский сыр. Компанией уже заключен договор на поставку в ноябре 1,5 тыс. коз заанненской породы, обладающей одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью, уточнили в пресс-службе главы республики.

"В стране очень высок потребительский спрос на козье молоко, причем основная часть продуктов из козьего молока обеспечивается за счет импорта. Наш рынок пока не способен удовлетворить спрос в полной мере, поэтому мы заинтересованы в этом крупном и важном инвестиционном проекте, реализация которого положит начало созданию новой отрасли в сельском хозяйстве региона и появлению кластера по производству молока", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

При наращивании объемов производства козьего молока будет рассмотрен вопрос организации его поставок в детские образовательные учреждения, добавили в пресс-службе.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит в Москве с 9 по 12 октября.

Теги
РоссияАдыгея
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