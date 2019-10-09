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Правительство проведет эксперимент по созданию единой региональной службы надзора

Как отметил руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко, регионы смогут самостоятельно принимать решения в области контрольно-надзорной деятельности и устанавливать требования к бизнесу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство в рамках "регуляторной гильотины" (реформа контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая отмену устаревших требований к бизнесу) готовится к проведению эксперимента по объединению всей системы регионального контроля и надзора за бизнесом в единую службу, сообщил руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко.

"Прорабатываем вопрос о проведении эксперимента по созданию единой службы контроля, в которой будут сосредоточены все виды регионального надзора", - сказал Чуйченко на совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, как указал Чуйченко, регионы смогут самостоятельно принимать решения в области контрольно-надзорной деятельности и устанавливать требования к бизнесу. "Систему органов регионального контроля мы предлагаем оставить на уровне регионов, чтобы регион самостоятельно принимал решение", - отметил он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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