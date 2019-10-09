Инвестор вложит более 6 млрд рублей в строительство тепличного комплекса в Подмосковье

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компания "Агрокультура Групп" вложит более 6 млрд рублей в создание пятой очереди тепличного комплекса по производству ягодной продукции в подмосковной Кашире. Соответствующее соглашение заключили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и ООО "Агрокультура Групп" в ходе агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" на ВДНХ в Москве.

"Проектирование [пятой очереди тепличного комплекса] ведется уже в этом году, мы рассчитываем, что начало строительства будет дано в конце этого - начале следующего года. Мы планируем добиться того, чтобы проект был завершен до конца следующего года", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Как отмечается в материалах пресс-службы министерства, строительство будет осуществлено на территории около 20 га. Инвестиции составят 6,1 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 450 рабочих мест.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней примут участие 25 хозяйств региона.