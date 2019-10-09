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Северный Кавказ

Глава КЧР попросил премьер-министра РФ поддержать проект по выращиванию мини-садов

Агропромышленная выставка проходит в Москве с 9 по 12 октября

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проект по выращиванию мини-садов в Урупском районе КЧР, сообщил в среду Темрезов в Instagram.

"О том, чем живут аграрии республики сегодня, по каким направлениям развивается АПК Карачаево-Черкесии рассказал председателю правительства России Дмитрию Медведеву, который посетил нашу экспозицию. <...> Также рассказал о нашем республиканском проекте по выращиванию мини-садов в Урупском районе, обратился с просьбой поддержать дальнейшее развитие проекта и в других районах республики. Соответствующее поручение Дмитрий Анатольевич дал", - написал Темрезов.

Он добавил, что экспозицию региона также посетили главы регионов России. "Для всех нас это очень хорошая возможность обмена опытом, идеями, а зачастую и экономической интеграции", - отметил глава КЧР.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит в Москве с 9 по 12 октября.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТемрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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