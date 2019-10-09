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Фабрика "Победа" вложит в расширение производства в Егорьевске около 2,3 млрд рублей

Реализация проекта позволит создать 300 рабочих мест

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Кондитерская фабрика "Победа" вложит порядка 2,3 млрд рублей в расширение своего производства на территории подмосковного Егорьевска. Соответствующее соглашение заключили в среду министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и представители фабрики в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" на ВДНХ.

"Старт работ [по расширению производства] уже в этом году осуществился. Там постепенное увеличение объемов производства, в том числе под экспортную линейку. Часть из заявленных инвестиций уже привлечена в этом году. Окончательно в течение двух-трех лет все завершим", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Как отмечается в материалах Минсельхоза Подмосковья, инвестиции в проект составят 2,3 млрд рублей, реализация проекта по расширению позволит создать 300 новых рабочих мест.

В апреле министерство жилищной политики региона сообщало, что фабрика "Победа" намерена расширить свое производство в городском округе Егорьевск Московской области к концу 2021 года. Расширение позволит увеличить мощности и производственные площади дополнительно на 16,9 тыс. кв. м.

Кондитерская фабрика "Победа" основана в 1999 году. Она выпускает шоколад и кондитерские изделия под торговыми марками "Победа вкуса", "Мишки в лесу", "Соната", "Птица счастья".

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019", организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, проходит в Москве с 9 по 12 октября. В этом году главная тема мероприятия - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней принимают участие 25 хозяйств региона.

Теги
Россия
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