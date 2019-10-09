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Северный Кавказ

На Ставрополье инвестор планирует выращивать до 500 тыс. саженцев миндаля

Первый выращенный в регионе посадочный материал представили на выставке "Золотая осень" в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Инвестор планирует выращивать ежегодно до 500 тыс. саженцев миндального дерева на площадке в Ставропольском крае. Первый выращенный в регионе посадочный материал представили в среду на сельскохозяйственной выставке "Золотая осень" в Москве, сообщила пресс-служба губернатора края.

"Абсолютная новинка ставропольского стенда в этом году - посадочный материал и орехи миндаля, <…> на 20 га инвестором планируется выращивать ежегодно до 500 тыс. саженцев миндального дерева. В том числе они будут использоваться для создания миндальных садов в восточных территориях Ставрополья", - говорится в сообщении.

Ранее председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдын Ширинов сообщил ТАСС, что закладка первых площадей миндаля в Ставропольском крае пройдет в 2020 году. "Ставропольский производитель рассчитывает не только занять свою нишу на отечественном рынке, но и поставлять продукцию на экспорт", - отметили в пресс-службе.

В общей сложности на стенде Ставропольского края свою продукцию представили более 60 предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Часть стенда оформлена хлопком, экспериментальный урожай которого в 2018 году получило краевое сельхозпредприятие "Терский".

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" в среду начала работу на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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