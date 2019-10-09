Строительство завода по производству мармелада в Подольске планируют завершить в 2020 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство предприятия по производству мармеладно-пастильной продукции на территории подмосковного Подольска в 2020 году, об этом журналистам в среду сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" на ВДНХ.

"Всеразличные мармеладные тянучки, которые так любят дети, будут также производиться у нас в Подмосковье. Это новое большое предприятие <...> Я думаю, что стройка начнется в 2020 году, будем стараться, чтобы проект завершился до конца следующего года, но, может быть, и в 2021 году. Все зависит от расторопности строителей и возможности поставки технологического оборудования", - сказал Разин.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что власти Подмосковья передали в аренду земельный участок площадью 29 тыс. кв. м ООО "Верокко" для строительства комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции в Подольске. На заводе планируется производить 1,2 тыс. т продукта в час. Общая сумма инвестиций составит около 430 млн рублей. Предприятие создаст свыше 75 рабочих мест. Всего в Подмосковье 14 производителей мармелада и пастилы.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней примут участие 25 хозяйств региона.