Комплекс по выращиванию ягод начнут строить в Щелкове в 2020 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ООО "Ягодная долина" планирует в следующем году начать строительство комплекса по выращиванию ягод в Щелкове, инвестиции в проект составят около 260 млн рублей. Об этом журналистам в среду сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" на ВДНХ.

В среду в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019" Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья заключило соглашение с ООО "Ягодная долина" о создании комплекса по выращиванию ягод на территории городского округа Щелково. По данным пресс-службы министерства, благодаря реализации проекта, в который планируется инвестировать 257 млн рублей, будет создано 500 рабочих мест.

"Мы делаем закладку новых ягодных садов для производства малины, черники <...> Закладку будут осуществлять в следующем году, в весенний сезон. Это длительный проект, это не разовое строительство - он постепенно будет расширяться до полного завершения [на протяжении] порядка трех-пяти лет", - сказал журналистам Разин.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. метров. В ней примут участие 25 хозяйств региона.