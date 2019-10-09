Страховщики не исполнили около 15% решений финомбудсмена

СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Страховые компании не исполнили 15% решений финансового омбудсмена, срок обжалования по которым истек. Об этом сообщила глава АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова в рамках нулевого дня форума Финополис.

"На сегодняшний день есть некая "серая зона". Мы считаем, что если финансовая организация нас не уведомила по закону в установленный срок о том, что она обжалует наше решение, а также не уведомила о том, что эта финансовая организация исполнила решение финансового уполномоченного, то данные решения для нас как бы повисают в воздухе и мы не понимаем, что с ним происходит. Потому что иного не дано. Либо исполняется решение, либо решение обжалуется. На сегодняшний день - порядка 15% таких решений, сроки обжалования по которым истекли и сроки исполнения решений истекли, по которым нет информации", - сказала Крайнова.

Она напомнила, что решение финуполномоченного по закону обязательно для исполнения, при этом может быть обжаловано в суде.

"Хочу обратить внимание, что в случае усугубления этой ситуации мы будем вынуждены обращаться в Центральный банк", - сказала Крайнова.

Институт финомбудсмена начал работу с 1 июня, на первом этапе он разбирает споры потребителей с автостраховщиками (по каско, ОСАГО и добровольному автострахованию ответственности). С 1 июня до подачи иска на страховщика в суд граждане обязаны обратиться к финомбудсмену, решение уполномоченного может быть обжаловано в суде.

С 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на остальные виды страхования, с 1 января 2020 года - на споры с МФО, с 2021 года - на все финорганизации, включая банки.