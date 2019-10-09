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"НПО Алмаз" создаст в Египте центр сервисного обслуживания радаров гражданской авиации

Сервисный центр будет использоваться для техобслуживания радиолокационных систем организации воздушного движения

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. ПАО "НПО Алмаз" и Арабская организация индустриализации (AOI) подписали меморандум об организации сервисного центра в Египте, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Новый сервисный центр будет использоваться для техобслуживания радиолокационных систем организации воздушного движения

НПО "Алмаз" им. А. А. Расплетина занимается разработкой новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 30 странах. Предприятие производит продукцию более чем на 73 млрд рублей в год. На производстве работают более 11 тыс. человек.

Теги
ЕгипетРоссия
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