"НПО Алмаз" создаст в Египте центр сервисного обслуживания радаров гражданской авиации

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. ПАО "НПО Алмаз" и Арабская организация индустриализации (AOI) подписали меморандум об организации сервисного центра в Египте, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Новый сервисный центр будет использоваться для техобслуживания радиолокационных систем организации воздушного движения

НПО "Алмаз" им. А. А. Расплетина занимается разработкой новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 30 странах. Предприятие производит продукцию более чем на 73 млрд рублей в год. На производстве работают более 11 тыс. человек.