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Северный Кавказ

Компания из Екатеринбурга построит завод комбикормов в Дагестане

Предприятие будет обеспечивать кормами ООО "Батыр Бройлер", а также личные и крестьянские хозяйства

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Компания из Екатеринбурга построит завод по производству комбикормов в Дагестане, соответствующее соглашение подписано с дагестанским ООО "Батыр Бройлер" на площадке российского агропромышленного форума "Золотая осень", сообщили в среду в пресс-службе Минсельхозпрода Дагестана со ссылкой на главу министерства Абзагира Гусейнова.

"Сегодня заключено одно соглашение между ООО "Батыр Бройлер" и компанией из Екатеринбурга по строительству завода по производству кормов на 75 млн рублей. Это завод, который будет обеспечивать не только предприятие "Батыр Бройлер", но и личные и крестьянские (фермерские) хозяйства вокруг него", - приводятся в сообщении слова Гусейнова. Название екатеринбургской компании не уточняется.

По данным пресс-службы Минсельхоза Дагестана, на форуме предполагается заключить еще ряд соглашений, в том числе по экспорту баранины и мяса птицы, в частности, предприятие "Батыр Бройлер" планирует начать поставки в Азербайджан через представительство Дагестана.

По словам Гусейнова, предприятия АПК Дагестана продолжают наращивать экспорт своей продукции. В 2019 году объем экспорта баранины уже составил более 2 тыс. т при плановом показателе 1,2 тыс. т. "Мы и дальше планируем наращивать объемы, но без ущерба для внутреннего потребления", - цитирует министра пресс-служба.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий. Подмосковье представляет одну из наиболее масштабных экспозиций на площади 160 кв. м. В ней примут участие 25 хозяйств региона.

Теги
РоссияСКФОДагестанСвердловская область
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