На выставке Anuga-2019 в Кельне компании из РФ заключили соглашения на €7,4 млн

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские компании провели более 300 деловых встреч на крупной международной выставке продуктов питания и напитков Anuga-2019 в Кельне и заключили восемь соглашений и контрактов на общую сумму €7,4 млн. Об этом сообщили в среду в Российском экспортном центре (РЭЦ), который впервые привез компании из РФ на кельнскую выставку.

"Важно, что к моменту окончания выставки мы уже можем говорить о бизнес-успехах российских предприятий. Так, российские компании-участники провели более 300 деловых встреч. Отечественные экспортеры заключили на полях восемь соглашений на общую сумму €7 млн 408 тыс. Что немаловажно, более 75% экспортеров считают, что они также подпишут контракты после проведенных встреч на выставке", - приводит пресс-служба РЭЦ слова генерального директора центра Андрея Слепнева.

Anuga-2019 прошла в Кельне 5-9 октября, выставка собрала более 7,5 тыс. участников - 165 тыс. представителей пищевой промышленности. Как уточнили в пресс-службе РЭЦ, российские участники выставки провели 324 встречи, потенциал которых составил €17,3 млн без учета суммы контрактов и соглашений, заключенных в течение выставки. "Если сложить деловой потенциал всех проведенных встреч и сумму соглашений и контрактов, то общая сумма делового потенциала составит порядка €25 млн", - уточнили в Российском экспортном центре.

"Одним из направлений поддержки со стороны РЭЦ является субсидирование участия экспортно ориентированных российских производителей в зарубежных отраслевых конгрессно-выставочных мероприятиях. В этом году выставка Anuga в Кельне впервые стала одним из таких мероприятий", - отметили в пресс-службе РЭЦ.

По данным центра, на выставке представлена продукция 27 ведущих производителей из 20 регионов России, среди них компании "Агро-альянс", "Ангел ист рус", Дмитровский молочный завод, "Кремлина", "Макфа", "Медовый дом", "Мираторг", "Плодоимпорт", "Русбиоальянс", "Свам групп", "Славянка-торг", "Соломон-трейд".

Соглашения на Anuga-2019

Подводя итоги выставки, в РЭЦ сообщили, что, в частности, компания "Плодоимпорт" (российский производитель овощной консервации, торговая марка "Дядя Ваня") подписал на Anuga-2019 соглашение с крупным дистрибьютором продовольствия Souyz GmbH (Германия) о долгосрочном сотрудничестве в области дистрибуции овощных консервов торговой марки "Дядя Ваня" в магазины Германии. Также "Плодоимпорт" подписал соглашение о сотрудничестве с Merc Australia Pty Ltd о поставках овощных консервов "Дядя Ваня" в магазины Австралии.

Российский "Русбиоальянс" заключил соглашение о намерениях с Lackmann (Германия), предметом соглашения стала эксклюзивная дистрибуция быстрозамороженной продукции торговой марки "Вологодская ягода. Кружево вкуса", а также варенья той же марки и варенья марки "Карельский продукт". С той же Lackmann российская компания "Кремлина" подписала соглашение о начале поставок на европейский рынок кондитерской продукции: конфет, фруктов и ореха в шоколаде.

На стенде РЭЦ был подписан контракт на поставку муки между российской "Макфа" и крупнейшим итальянским дистрибьютором продовольственных товаров, компанией VB GRAINS. Также российская "Ангел ист рус" и Osiyo Group подписали соглашение о намерениях в области поставок дрожжей для лепешек Bakerdream.

Российский экспорт: прогноз оптимистичный

По данным Российского экспортного центра, в первом полугодии 2019 года лидерами в Евросоюзе по ввозу российских товаров стали Нидерланды (более $3,2 млрд), Германия (более 2,4 млрд) и Великобритания (1,7 млрд), рубеж в $1 млрд долларов преодолели также Финляндия, Польша и Бельгия. "Мы наблюдаем тренд на рост экспорта агропромышленного комплекса. <…> Российская продукция полностью соответствует требованиям европейского рынка", - рассказал Слепнев.

"Линейка нашей продукции, с точки зрения ассортимента, уже полностью соответствует привычкам европейских покупателей. <...> Мы считаем, что она [российская продукция] более качественная, сельское хозяйство меньше использует различные виды химических обработок. Таким образом, это более экологически чистая продукция", - сказал, в свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в ходе открытия выставки.

В целом, по данным центра, для российского экспорта второе полугодие 2019 года началось с существенной положительной динамики: рост несырьевого неэнергетического экспорта в июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года составил 13,4%. "Хороший результат июля заметно сгладил сдержанные результаты в первом полугодии - темп снижения за первое полугодие составлял минус 4,8%, при этом индекс физического объема, по расчетам РЭЦ, был околонулевым. Снижение экспорта в денежном выражении в первом полугодии, в первую очередь, было связано со снижением цен на ряд важных для России товарных групп - металлы, нефтехимикаты, лесопромышленный комплекс, а также с более низким урожаем пшеницы по сравнению с рекордом 2017-2018 сельскохозяйственного года", - рассказали в пресс-службе.

Согласно информации РЭЦ, позитивная динамика в июле наблюдалась в большинстве отраслей. "Основной вклад в рост обеспечила продукция машиностроения (исполнение крупных оборонных и железнодорожных контрактов), химической промышленности (без нефтехимии, за счет оформления крупных поставок удобрений), отрасли металлургии и драгметаллов (хорошие объемы экспорта золота, палладия, алюминия и никелевого штейна). Продукция машиностроения, химическая промышленность (без нефтехимии), фармацевтика, парфюмерия и косметика, прочие отрасли промышленности, все отрасли агропромышленного комплекса, кроме зерновых, показали рост в июле более чем на 15%. В основном позитивные показатели обеспечены ростом физического объема поставок продукции", - уточнили в центре.

По прогнозу РЭЦ, во втором полугодии в целом ожидается перелом нисходящей динамики, наблюдавшейся в первые шесть месяцев этого года. "Помимо продолжения наращивания физического объема поставок ряда отраслей, ожидается выравнивание ценовой конъюнктуры по стали и небольшой рост цен на цветные металлы. Продолжится исполнение военных контрактов, поставок оборудования для АЭС, поставок по железнодорожным контрактам. Несмотря на спад экспорта зерна, экспорт в начавшемся новом сезоне позднее должен выровняться с предыдущим, ввиду этого, несмотря на сохранение негативной конъюнктуры во многих важных сегментах, в целом ситуация с несырьевым неэнергетическим экспортом России во втором полугодии начинает поправляться в лучшую сторону", - считают в Российском экспортном центре.

АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Партнером РЭЦ при организации российских экспозиций на международных выставках выступает АО "Экспоцентр".