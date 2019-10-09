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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,2-0,9%

Курс доллара к рублю снизился до 64,85 руб., курс евро уменьшился до 71,18 руб

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов среды выросли. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 0,19% - до 2713,02 пункта, индекс РТС увеличился на 0,93%, до 1318,51 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,56% - до 64,85 руб., курс евро уменьшился на 0,34% - до 71,18 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,55 за баррель.

По прогнозам старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, рынок акций в четверг может показать небольшой рост на фоне новостей о возможном прогрессе в американо-китайских торговых переговорах. По его мнению, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2705-2715 пунктов, курс доллара может находиться в пределах 64,2-64,5 руб.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отметил, что в ходе торгов лучше рынка выглядели бумаги МТС и АФК "Система", которые традиционно росли на повышении шансов сокращения требуемой доходности вложений. Поводом для роста послужила информация, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. В свою очередь акции "Новолипецкого металлургического комбината" подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие.

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