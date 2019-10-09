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Новые принципы расширенной ответственности производителя могут утвердить в РФ до 2020 года

Концепция реформирования расширенной ответственности производителя, в том числе, предусматривает поправки в несколько постановлений правительства РФ и 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) рассчитывает завершить работу над обновленной нормативной базой расширенной ответственности производителя до конца 2019 года, сообщил в среду журналистам гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Расширенная ответственность производителя в РФ существует с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает три опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику. Участники рынка неоднократно указывали, что в текущем виде расширенная ответственность производителя неэффективна, и институт надо реформировать.

"Концепция в настоящий момент проходит обсуждение в федеральных органах исполнительной власти, есть поручение курирующего вице-премьера, оно было дано на две недели. Мы рассчитываем, что через неделю [оно будет выполнено]. До ноября мы должны выйти на финал. <…> Мы рассчитываем, что нормативную часть этой работы мы должны будем завершить в текущем году", - сказал Буцаев.

Он добавил, что концепция реформирования расширенной ответственности производителя, в том числе, предусматривает поправки в несколько постановлений правительства РФ и 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Ответственность по-новому

Концепцию разработали совместно Минприроды РФ и РЭО, ее последняя версия есть в распоряжении ТАСС. Так, предлагается отменить в конце 2019 года - первом квартале 2020 года нормативы утилизации для товаров, утративших потребительские свойства, и их упаковки. Норматив утилизации (переработки) в РФ, например, на тару из гофрокартона в 2019 году составляет 35% (в 2020 году вырастет до 45%), на бумажную упаковку - 15% (20% в 2020 году), на полимерную упаковку - 15% (20% в 2020 году). То есть, сейчас, если производитель газировки выпустил на рынок России 20 тыс. бутылок в 2019 году, то он должен будет самостоятельно переработать, отдать на утилизацию или заплатить экосбор только за 15% этого объема.

Разработчики концепции также предложили перенести обязательства по расширенной ответственности производителя с производителей товаров на производителей упаковки, а момент возникновения расширенной ответственности - с факта продажи товара на факт его производства.

Сверх этого концепция предполагает объединить утилизационный сбор (например, старые автомобили) и экологический сбор в единый утилизационный сбор и передать полномочия по его администрированию Федеральной налоговой службе. Однако средства этого объединенного платежа должны будут аккумулироваться не в бюджет, а в специальный фонд, оператором которого предполагается назначить РЭО. Средства фонда будут "окрашенными", их планируют направлять только на накопление, сбор, транспортировку, сортировку и переработку мусора. Структуру предполагают создать в 2020 году.

Ставки экосбора предложили пересмотреть так, чтобы они учитывали продолжительность эксплуатации товара и стоимость сбора, транспортировки, сортировки и переработки отходов от него. Дополнительно к этому разработчики концепции реформирования расширенной ответственности производителя инициировали мораторий на пять лет на выполнение расширенной ответственности производителя за счет договоров с третьими лицами (в том числе специальными ассоциациями или даже с РЭО). Опциями для производителя в этом случае останутся уплата экосбора или самостоятельная переработка отходов использованных товаров.

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Россия
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