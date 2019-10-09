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Саммит Россия – Африка

В "Росконгрессе" сообщили, что на форуме Россия - Африка подпишут более 20 соглашений

Отмечается, что форум пройдет под лозунгом "За мир, безопасность и развитие"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 20 межправительственных и межведомственных соглашений, а также договоренностей между компаниями, как ожидается, будут подписаны на полях экономического форума Россия - Африка, который пройдет в Сочи. Об этом сообщает в среду организатор форума - фонд "Росконгресс" - со ссылкой на замглавы МИД, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

"На полях форума ожидается подписание как минимум 23 межправительственных и межведомственных соглашений, также других договоренностей между африканскими и российскими компаниями. Форум пройдет под лозунгом "За мир, безопасность и развитие", который может лечь в основу итоговой декларации саммита, созданной в сотрудничестве со странами-участницами", - сказал Богданов, чьи слова привели в пресс-службе фонда.

В проект итоговой декларации вошли важные пункты глобальной и региональной повестки, а также предложения по развитию всего комплекса российско-африканских отношений.

Саммит и экономический форум пройдут в Сочи 23-24 октября. На мероприятие приглашены руководители всех 54 стран Африки. Главным событием станет пленарное заседание "Россия - Африка - раскрывая потенциал сотрудничества", на котором выступят президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.

"От саммита и форума Россия - Африка очень важно в том числе получить экономический эффект. Мы провели большую работу по информированию африканской стороны о возможностях отечественного бизнеса, подготовлен большой пакет российских компетенций и продуктов по 12 направлениям", - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин, которого цитируют в фонде "Росконгресс". По его словам, презентации для глав африканских государств и делегатов проведут руководители крупнейших российских компаний, таких как РЖД, ВТБ, "Росгеология", а также госкорпорации "Росатом".

В среду, 9 октября, в Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению саммита и форума Россия - Африка. Председательствовал на нем помощник президента РФ Юрий Ушаков, участие в мероприятии приняли советник главы государства Антон Кобяков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и замминистра финансов Сергей Сторчак, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также замглавы МИД Михаил Богданов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Богданов, Михаил ЛеонидовичУшаков, Юрий ВикторовичСаммит Россия – Африка
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