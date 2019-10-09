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Трамп хочет понизить стоимость автомобилей в США на $3,5 тыс

Автомобили стоят "дорого, слишком дорого", отметил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят опустить цены на автомобили на $3,5 тыс. и сделать их безопаснее. Об этом заявил в среду президент страны Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Автомобили стоят дорого, слишком дорого. Мы намерены опустить цены на автомобили на $3,5 тыс. и в то же время сделать автомобиль намного более доступными и безопасными, - подчеркнул глава государства. - Мы уберем часть старых машин с дорог в связи с тем, что у людей есть стимулы покупать новые автомобили, которые создают меньше проблем с экологической точки зрения".

По словам президента, федеральное правительство выступает против намерений властей штата Калифорния в отношении автомобильной отрасли. "Они [калифорнийские власти] производят свои машины очень легкими, как папье-маше. ДТП в этих автомобилях крайне опасны", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что федеральные власти в ближайшее время объявят о новых стандартах в автомобильной отрасли.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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