ЦБ повысил требования к рейтингам ипотечных облигаций для инвестиций страховщиков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ЦБ установил максимальные требования к рейтингам российских агентств в отношении ипотечных облигаций для инвестиций собственных средств страховщиков, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

В сообщении отмечается, что теперь облигации с ипотечным покрытием должны иметь рейтинг "ruAAA" (максимальный уровень финансовой надежности) по национальной рейтинговой шкале российского рейтингового агентства "Эксперт РА", либо "AAA (RU)" (также максимальный рейтинг) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Ранее их рейтинг должен был быть не менее "ruBB" по шкале "Эксперт РА" и "BB(RU)" по шкале АКРА.

Таким образом ЦБ поднял требования к рейтингам российских агентств на 11 позиций.

Рискованная ипотека

Ранее ЦБ выражал обеспокоенность ростом наиболее рискованного сегмента ипотечного кредитования - с первоначальным взносом менее 20%, несколько раз вводил ограничения на этот продукт. Так, с 1 января 2019 года Банк России повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%. Изменения коснулись только новых ипотечных кредитов. Также в сентябре в ЦБ отмечали, что изучают возможность применения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) для ипотечных кредитов.