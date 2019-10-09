"Варандейский терминал" "Лукойла" подал кассационную жалобу в рамках спора с ФАС о тарифах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Принадлежащая "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" в среду подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы по тарифам на перевалку нефти терминалом. Это следует из картотеки арбитражных дел.

"Обжалуемые акты: решение суда первой инстанции Арбитражного суда города Москвы от 9 августа 2019 года", - говорится в материалах.

Арбитражный суд в августе признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заключившей, что "Варандейский терминал" завышал тарифы на перевалку нефти в Ненецком автономном округе. В начале октября апелляционная инстанция удовлетворила жалобу ФАС на решение арбитража, после чего глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил о планах подать кассационную жалобу.

Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений имени Требса и Титова, которые совместно разрабатывают "Роснефть" и "Лукойл". Освоением занимается "Башнефть-Полюс", в которой "Роснефть" контролирует 74,9%, "Лукойл" - 25,1%.

Спор между "Роснефтью" и "Лукойлом" о тарифах на перевалку нефти через терминал Варандей продолжается с 2017 года. По мнению "Роснефти", цены на перевалку завышены. В конце 2018 года подконтрольные "Роснефти" "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" пожаловались в ФАС и попросили проверить экономическую обоснованность тарифов. В марте 2019 года стало известно, что ФАС вынесла решение в пользу "Роснефти". Представитель "Роснефти" отмечал, что ведомство признало факт злоупотребления обществом группы "Лукойл" своим доминирующим положением в порту Варандей.