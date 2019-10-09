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Северный Кавказ

Меры по улучшению инвестиционного климата СКФО обсудят на форуме "Инвестируй в КЧР"

Мероприятие пройдет 10 октября на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Проблемы и возможности улучшения инвестиционного и делового климата Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсудят на форуме "Инвестируй в КЧР", который пройдет 10 октября на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"После торжественного открытия форума пройдет пленарное заседание "Инвестиционный и деловой климат субъектов Северо-Кавказского федерального округа: проблемы и точки роста", где обсудят факторы роста инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики и субъектов Северо-Кавказского федерального округа и их влияние на экономику региона в целом", - рассказали в министерстве.

На форуме планируется рассмотреть наиболее успешный опыт реализации национальных проектов на Северном Кавказе по направлениям малого и среднего предпринимательства, экспорта, производительности труда и цифровизации экономики. Эксперты в рамках форума проведут семинары и мастер-классы для предпринимателей, также будет организована выставка продукции, произведенной малым и средним бизнесом.

Межрегиональный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР" состоится на площадке всесезонного комплекса "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Мероприятие соберет более 600 участников, среди которых представители инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровней, госструктур и институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития КЧР, Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии при поддержке Института развития государственно-частного партнерства "Регион", Национального агентства развития и продвижения социального предпринимательства и Корпорации развития Северного Кавказа. Стратегический партнер мероприятия - компания "Курорты Северного Кавказа".

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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