Президент Кипра обсудил с деловыми кругами возможности осуществления инвестиций в Россию

НИКОСИЯ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и представители деловых кругов островного государства обсудили в среду возможности вложения кипрского капитала в зарубежные страны, в том числе в Россию. Об этом сообщила газета Cyprus Mail со ссылкой на краткую информацию участвовавшего в этой встрече главы Кипрской торгово-промышленной палаты (ТПП) Христодулоса Ангастиниотиса.

По его словам, объектами потенциальных инвестиций оказались отдельные районы РФ и Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, включая Индию, Вьетнам и Китай. Причем особое внимание было уделено возможностям финансовых вложений в экономику Санкт-Петербурга и Шанхая.

Глава ТПП республики сообщил, что основными сферами кипрских инвестиций должны стать такие направления, как торговля, сфера услуг и экспортно-импортные операции.

По информации газеты, в совещании у президента, помимо бизнес-групп, участвовали и представители партнерской для кипрского правительства организации Invest Cyprus.