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Торговая война

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

По данным агентства, условия договора уже были согласованы в этом году, но затем переговоры были прерваны

ТАСС, 10 октября. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны. В Белом доме рассчитывают на то, что после заключения такого соглашения США и Китай смогут продолжить переговоры по таким ключевым вопросам как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, [сферы] услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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