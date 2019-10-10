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Санкции США против Huawei

NYT: США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei

По данным издания, президент США Дональд Трамп дал согласие на начало выдачи лицензий

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует скоро приступить к выдаче ряду американских компаний лицензий на поставку китайской телекоммуникационной компании Huawei товаров, не затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, Трамп на совещании в Белом доме на прошлой неделе дал согласие на начало выдачи таких лицензий. Они позволят некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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