Фонд развития моногородов получил заявки на беспроцентные займы на 6 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов получил от предпринимателей, намеренных реализовать проекты в моногородах, заявки на беспроцентные займы на 6 млрд рублей. Такие данные привела в четверг журналистам заместитель генерального директора организации Ольга Макаева.

Прием заявок на такие займы сроком до 15 лет фонд открыл в середине марта. Изначально предполагалось выдавать от 10 млн до 250 млн рублей, позднее минимальный размер займа был снижен до 5 млн. Отсрочка погашения долга составляет не более трех лет, при этом доля собственных средств инвестора должна достигать не менее 20%.

"У нас заявок уже... более чем на 6 млрд рублей", - сказала Макаева на Дальневосточном предпринимательском форуме.

По ее словам, предприниматели получили поддержку на 1,5 млрд рублей, а до конца года фонд планирует увеличить этот показатель вдвое. Ранее сообщалось, что в бюджете фонда на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей, при этом у организации есть возможность запросить дополнительное финансирование у Минэкономразвития РФ.

Ранее на форуме Макаева заявила, что предприниматели дальневосточных моногородов не проявляют активности в получении существующих мер поддержки, и связала это с удаленностью региона. Она отметила, что необходимо повысить информированность бизнеса.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей, который собрал более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, Камчатки, Сахалина, Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области.