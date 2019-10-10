Благодаря ВЭФ сумма инвестиций в Дальний Восток за месяц выросла на 348 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Прирост по инвестициям в ДФО за сентябрь после проведения V Восточного экономического форума (ВЭФ) составил 348 млрд рублей в свободном порту Владивосток (СПВ) и на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом в четверг сообщил в Хабаровске заместитель директора департамента территории опережающего развития и свободного порта Владивосток Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Владимир Руденко во время IV Дальневосточного форума предпринимателей.

"Всего за месяц после ВЭФ у нас новыми резидентами стали 156 компаний. По инвестициям мы приросли на 348 млрд рублей. И это только за месяц", - сообщил Руденко. Он также отметил, что благодаря этому количество рабочих мест выросло на 11 тыс.

Руденко отметил, что после юбилейного ВЭФ в ведомстве провели внутренний анализ результатов по развитию территории Дальнего Востока за последние пять лет. "Ту работу, которую мы проводим, мы еще не закончили - это первичный анализ. Мы сравнили себя <...> со странами АТР. Мы увидели, что по налоговым преференциям мы не уступаем, по стоимости энергоресурсов мы предоставляем лучшие условия, мы одинаково с зарубежными странами строим социальную инфраструктуру, где-то сейчас 100 млрд рублей тратится на Дальнем Востоке в центрах экономического роста. У нас есть свободная таможенная зона, она не совсем в том виде сейчас, которая устраивала бы инвестора, но тем не менее мы ведем работу по ее усовершенствованию", - сообщил Руденко.

Он добавил, что пока на Дальнем Востоке не ведется работа по созданию логистической инфраструктуры - офисов, логистических центров и прочих бизнес-объектов. Руденко пообещал, что до конца года этот вопрос будет проанализирован совместно с резидентами ТОР.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей. Участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". Участники ВЭФ в 2019 году подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8500 человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ.