Прямые чартерные авиарейсы Улан-Удэ - Пхукет откроют в декабре 2019 года

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Жители Бурятии получат возможность добираться до Таиланда прямыми авиарейсами, в декабре 2019 года в аэропорту Байкал откроется направление Улан-Удэ - Пхукет. Об этом сообщил журналистам в четверг коммерческий директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

" <...> С 29 декабря открывается прямое направление Улан-Удэ - Пхукет. Рост пассажиропотока в нашем аэропорту, преобразования, которые происходят в последнее время, привлекли "Пегас туристик" (Pegas Touristik), компания начинает полетную программу", - сказал Гармаев.

По его словам, в последнее время авиакомпании, туристические компании проявляют большой интерес к аэропорту Байкал и его возможностям. "Заинтересованность появилась после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, со всеми вытекающими преференциями, а так же после активной работы правительства республики, участия во всевозможных выставках и позиционирования воздушной гавани Улан-Удэ как выгодного транспортного узла", - пояснил Гармаев. Он также напомнил, что в аэропорту построена новая взлетно-посадочная полоса и будет возводиться новый терминал.

"Полетная программа авиакомпании "Пегас флай" (Pegas Fly) стартует 29 декабря и продлится весь зимний сезон, до 11 апреля, летать будет Boeing 767-300. После этого мы планируем проанализировать направление, и по результатам, возможно, программа станет круглогодичной, и, более того, возможно, запустим прямые рейсы на Вьетнам, Турцию, - сказал представитель "Пегас туристик" (Pegas Touristik) Алексей Чудаев. - В последнее время мы наблюдаем и констатировали рост количества туристов из Улан-Удэ, которые пока для того, чтобы отправиться в Тайланд, сначала добираются до Иркутска - такие туристы очень часто обращаются к нам с просьбой о прямом рейсе из столицы Бурятии. Кроме того, мы рассчитываем, что рейсы будут заполняться жителями забайкальского края и Монголии".

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда.