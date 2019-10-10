Фонд моногородов выделит на инфраструктуру для предприятия в Кузбассе 180 млн рублей

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов профинансирует строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для центра по обслуживанию горнодобывающей техники в кузбасском моногороде Белово. На эти цели фонд выделит более 180 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

"Будет выделено свыше 180 млн рублей на строительство инфраструктуры для центра техподдержки автотранспорта "Белаз", такое решение принято на заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов. За счет средств фонда предполагается строительство автомобильной дороги, а также инженерных сетей электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения и ливневой канализации к центру техобслуживания и ремонта спецтехники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство центра технического обслуживания большегрузных горных самосвалов марки "Белаз" в городе Белово началось в 2018 году. В Кузбассе, где добывается около 60% российского угля, эксплуатируется более 2,5 тыс. единиц данной техники. После открытия сервисного центра угольные предприятия смогут обслуживать карьерную технику в регионе. Завершить строительство планируется в 2020 году.

Ожидаемый объем инвестиций по данному объекту составит порядка 478 млн рублей, ожидаемые налоговые поступления до 2028 года прогнозируются в общей сумме порядка 750 млн рублей. Планируется, что беловский сервисный центр сможет обслуживать технику не только из Кузбасса, но и соседних регионов России. На предприятии будет создано 278 новых рабочих мест.

Моногород Белово с населением около 73 тыс. человек относится к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Экономика муниципалитета монозависима от угольной промышленности, в сфере которой занята большая часть трудоспособного населения.