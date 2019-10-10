Рост пассажиропотока в аэропорту Байкал в Улан-Удэ в 2019 году составил 25%

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Байкал в 2019 году вырос на 25%, почти до 470 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг коммерческий директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

"Мы прошлый год закончили с ростом 39%, в этом году рост - 25%. Это беспрецедентное увеличение за последние годы. В 2019 году мы перевезем 470 тыс. пассажиров", - сказал Гармаев.

Также он отметил, что в следующем году с учетом работы по привлечению авиакомпаний, расширения маршрутной сети рост ожидается на уровне 15%.

"Думаю, мы перевалим за 500 тыс. человек по пассажиропотоку по итогам 2020 года", - сказал Гармаев.

По его словам, таким показателям способствует развитие воздушной гавани, в том числе инфраструктурное. В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300. В 2020 году планируется строительство нового терминала. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов - в России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. Кроме того, ряд преференций появился после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко. Пассажиропоток в аэропорту в 2014 году составил 313 тыс. человек, в 2015 году - 293 тыс., в 2016 году аэропорт обслужил 243 тыс. пассажиров, в 2017 году - 267 тыс. пассажиров.