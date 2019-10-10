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Пилотажная группа "Фэнлэй" на боевых вертолетах выступила на China Helicopter Exposition

Выставка будет проходить с 10 по 13 октября

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 10 октября. /ТАСС/. Военная пилотажная группа "Фэнлэй" (в переводе с китайского - гроза, буря - прим. ТАСС) открыла в четверг на ударных вертолетах Z-10 (китайское название - "Чжи-10" - прим. ТАСС) и Z-19 ("Чжи-19") авиашоу на крупнейшей вертолетной выставке Китая China Helicopter Exposition. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Четыре ударных вертолета Z-10 прошли клиновидным строем над летным полем, отстреливая "тепловые ловушки", а Z-20 проследовали за ними, окрашивая небосклон в фиолетовый и оранжевый цвета. После этого летчики начали выполнять фигуры группового, парного и одиночного пилотажа, в том числе "роспуск цветка", "маятник" и парный танец. Также своеобразной премьерой стал полет тройки новейших китайских многоцелевых вертолетов Z-20.

Кроме того, китайская компания Avicopter (входит в AVIC) совместно с Управлением пожарной безопасности МЧС КНР провели показательные полеты, в которых китайские пилоты продемонстрировали применение вертолетной техники в аварийно-спасательных операциях.

В специально отведенной зоне была создана имитация пожара: тяжелый вертолет AC313 выполнил высадку передовой группы пожарных, а также отработал спасение раненых и пострадавших, после чего выполнил сброс воды. Другие винтокрылые машины продемонстрировали распыление противоэпидемиологических препаратов и высадку персонала. Согласно заявлению организаторов, в ходе авиашоу свое мастерство продемонстрируют как китайские, так и иностранные пилоты.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. Среди ее соорганизаторов числятся правительство города Тяньцзинь и армейская авиация сухопутных войск НОАК.

В этом году в выставке принимают участие по меньшей мере 418 компаний из 18 стран и регионов мира. На экспозиции можно увидеть в общей сложности 53 винтокрылых машины. Выставка будет проходить с 10 по 13 октября. В первый день она будет работать только для представителей отрасли и журналистов, однако с 11 октября откроется и для широкой публики.

Теги
Китай
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