Минск открыл продажу билетов на поезда в Москву по системе динамического ценообразования

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Белорусская железная дорога (БЖД) с четверга приступила к реализации проекта по продаже проездных документов на некоторые поезда, следующие в Москву, с применением системы динамического управления тарифами. Об этом говорится в сообщении БЖД, размещенном на сайте ведомства.

"Этот проект реализуется совместно с ОАО "РЖД" и направлен на повышение привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и снижение тарифной нагрузки на пассажиров", - отметили в пресс-центре БЖД.

Там уточнили, что система динамического ценообразования будет применяться в отношении поездов международных линий №39/40 Полоцк - Москва, №96/95 Брест - Москва, а также с 25 октября поезда №76/75 Гомель - Москва в купейные вагоны и вагоны СВ. В БЖД пояснили, что основными критериями при формировании тарифа с использованием системы являются "уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения билетов пассажирами". По мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда будет постепенно возрастать.

Реализуемый проект, считают в БЖД, позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования. В частности, при оформлении билета в купейный вагон по маршруту Минск - Москва отправлением 8 декабря стоимость проезда со скидкой составит 108,73 белорусских рублей (около $52). На ближайшие дни билет из Минска в Москву в купейный вагон стоит примерно от 150 до 180 белорусских рублей (от $72 до $87).

В Белорусской железной дороге также сообщили, что при приобретении билета за пять дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4% до 9%, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне. При этом в пресс-центре БЖД обратили внимание на то, что при формировании стоимости проезда в указанных поездах в период применения динамического ценообразования не действуют скидки/надбавка в зависимости от сроков продажи проездных документов и скидка 10% при одновременной оплате проезда в направлении "туда и обратно". Также не распространяется действие динамического ценообразования при проезде организованных групп пассажиров, уточнили в БЖД.