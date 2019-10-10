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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб.

Такой прогноз дали на 2020 год. При этом до 2022 года планируется увеличение до 18,3 тыс. рублей
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСC

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

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"Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году", - сказал он. Сейчас размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей.

Дроздов уточнил, что, по закону, индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% - в 2021-м, 5,9% - в 2022-м. "Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем - 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах - 4%", - добавил он.

По словам главы ПФР, 1 апреля 2020 года будут также повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, наибольшая часть из них - социальные пенсии. "Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% - в 2021-м и 3,1% - в 2022-м", - добавил он. В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 рублей. "После увеличения - это 10 тыс. 320 рублей, это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера", - уточнил он.

Индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд рублей в 2020 году и затронет более 15 млн человек, отметил Дроздов. "Новацией в бюджете является то, что средства за тех граждан, кто выбрал набор социальных услуг в натуральном выражении, мы сразу в проекте бюджета у себя исключили и отправили в бюджеты соответствующих организаций. Обычно мы это делаем в течение года, сейчас сделали заранее, чтобы провести конкурсы на закупку лекарственных товаров для этой категории пенсионеров", - пояснил глава фонда.

Теги
РоссияДроздов, Антон Викторович
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