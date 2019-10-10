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Мантуров: cтраны ЕАЭС будут совместно работать над импортозамещением

Сторонам предстоит наладить кооперацию, совместно локализовать производство товаров, импортируемых из третьих стран

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас нацелены на совместную локализацию производства товаров, импортируемых из третьих стран, а в будущем планируют гармонизировать системы налогообложения. Об этом в авторской колонке порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Карта индустриализации ЕАЭС, проект которой уже разработан, учитывает промышленные приоритеты развития всех государств союза, и теперь мы работаем уже над созданием отраслевых центров компетенций, пытаемся исключить дублирование производственных профилей стран ЕАЭС. Участники союза заинтересованы и в совместном импортозамещении. Нам предстоит наладить кооперацию, совместно локализовать производство товаров, импортируемых сейчас из третьих стран. А в будущем мы гармонизируем и системы налогообложения государств ЕАЭС", - отметил он.

Мантуров указал, что ЕАЭС уже проделал путь от таможенного союза к рынку свободного перемещения капитала, услуг и рабочей силы. "Когда мы формировали наднациональную систему корпоративного права внутри ЕАЭС, мы смотрели и на опыт других организаций, таких как Европейский союз и Всемирная торговая организация. Следующим шагом, уже после того как мы проанализируем возможности гармонизации правовых систем государств, может стать появление в законодательстве союза нового понятия "евразийская компания", - подчеркнул министр.

При этом ЕАЭС планирует все больше расширять взаимодействие не только внутри объединения, но и за его пределами, например в российской промышленной зоне в Египте. "Это направление может стать одним из важных этапов развития производственной кооперации внутри ЕАЭС. Наши государства смогут не только наладить производство в российской промышленной зоне, но и создать совместную инфраструктуру, а в дальнейшем вместе работать над продвижением своей продукции на рынки третьих стран", - подчеркнул Мантуров.

Министр напомнил, что успешными примерами внешнего развития ЕАЭС являются соглашения о зонах свободной торговли. "С 2015 года между союзом и рядом стран, среди которых Вьетнам, Иран и Сингапур, были заключены соглашения о зоне свободной торговли. Сейчас в активной фазе находятся переговоры как раз с Египтом", - резюмировал он.

Подробнее читайте на сайте: https://futurerussia.gov.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичИранСингапурЕгипетВьетнам
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