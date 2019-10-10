"Ведомости": режим "открытого неба" в Пулково могут ограничить

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании направили в Минтранс предложение разрешить иностранным компаниям полеты из петербургского аэропорта Пулково по режиму "открытое небо" только в города, которые находятся не ближе 200 км от тех, куда уже летают местные авиаперевозчики. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, Минтранс поддерживает ограничения по "открытому небу". В частности, министерство согласно с предложенным правилом в 200 км. Кроме того, по данным газеты, вице-премьер РФ Максим Акимов также поддерживает данное ограничение.

В конце сентября компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющая петербургским аэропортом Пулково, представила полный список из 33 стран, который она направила в Министерство транспорта РФ для разрешения полетов по режиму "открытое небо". В компании ожидают, что список утвердят до 1 декабря.

Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года. ВВСС планирует получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. Акимов поддержал эту инициативу.

Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока. Там ввели пятую степень свободы, согласно которой аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщал ТАСС, что перечень будет определен в 2019 году. Издание РБК со ссылкой на Сергеева сообщало, что заявки на полеты из Пулково по "открытому небу" уже подали крупные лоукостеры - Ryanair, EasyJet и WizzAir. По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров Пулково рассчитывает привлечь до 6 млн туристов в Санкт-Петербург до 2025 года.