"Ведомости": режим "открытого неба" в Пулково могут ограничить

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании направили в Минтранс предложение разрешить иностранным компаниям полеты из петербургского аэропорта Пулково по режиму "открытое небо" только в города, которые находятся не ближе 200 км от тех, куда уже летают местные авиаперевозчики. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Как уточняет издание, Минтранс поддерживает ограничения по "открытому небу". В частности, министерство согласно с предложенным правилом в 200 км. Кроме того, по данным газеты, вице-премьер РФ Максим Акимов также поддерживает данное ограничение.
В конце сентября компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющая петербургским аэропортом Пулково, представила полный список из 33 стран, который она направила в Министерство транспорта РФ для разрешения полетов по режиму "открытое небо". В компании ожидают, что список утвердят до 1 декабря.
Ранее гендиректор ВВСС Леонид Сергеев сообщал, что компания планирует завершить переговоры с Минтрансом по "открытому небу" до конца года. ВВСС планирует получить седьмую степень свободы воздушного пространства и стать первым в России аэропортом, из которого смогут совершать перелеты иностранные авиакомпании без посадки в стране регистрации перевозчика. Акимов поддержал эту инициативу.
Сейчас режим "открытого неба" действует в аэропорту Владивостока. Там ввели пятую степень свободы, согласно которой аэропорт может беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных перевозчиков.
Источник, близкий к Минтрансу, сообщал ТАСС, что перечень будет определен в 2019 году. Издание РБК со ссылкой на Сергеева сообщало, что заявки на полеты из Пулково по "открытому небу" уже подали крупные лоукостеры - Ryanair, EasyJet и WizzAir. По словам Сергеева, за счет этих лоукостеров Пулково рассчитывает привлечь до 6 млн туристов в Санкт-Петербург до 2025 года.