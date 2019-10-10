Экс-глава британского Минфина: новые торговые сделки не компенсируют ущерб от Brexit

ТАСС, 10 октября. Великобритания не сможет компенсировать экономический ущерб заключением торговых соглашений с другими странами в случае отказа от беспошлинной торговли с Евросоюзом. Об этом заявил бывший британский министр финансов (2016-2019) Филип Хаммонд, интервью с которым в четверг опубликовала газета Daily Telegraph.

Экс-глава Минфина подверг критике политическую риторику сторонников Brexit, которые утверждают, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство получит право заключения торговых сделок со странами по всему миру. "Мы все знаем, что у этих торговых сделок очень ограниченная потенциальная ценность и, вероятно, будет очень трудно вести переговоры [по их заключению] без серьезных внутренних экономических и политических последствий", - сказал он.

Хаммонд, будучи в первом и втором кабинетах премьер-министра Терезы Мэй, выступал за то, чтобы Великобритания осталась в Таможенном союзе ЕС. При этом он признавал, что в таком случае Соединенное Королевство лишилось бы права независимо вести переговоры с другими государствами по торговым сделкам. Британский политик считает, что Лондон должен добиться от Брюсселя заключения такого соглашения об условиях Brexit, которое обеспечит беспошлинную торговлю и устранит необходимость введения таможенного механизма "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после реализации Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.