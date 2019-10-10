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Набиуллина заявила, что необходимость выпуска национальной криптовалюты неочевидна

В то же время, по словам главы Банка России, "рисков много"

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Необходимость выпуска национальной криптовалюты неочевидна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мы как российский Центральный банк тоже изучали эту тему и изучаем, и для нас неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты. Не только по технологическим причинам, но и потому, чтобы реально оценить, а какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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