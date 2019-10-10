Белоруссия оценила свои потери от налогового маневра в России в 2020 году

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Потери Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят $400 млн, сообщил журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

"С учетом потерь от налогового маневра в 2019 году эта цифра составит $800 млн. Это суммарная цифра", - сказал он.

Отвечая на вопрос о наличии прогресса в переговорах с Москвой о компенсации Минску потерь экономики от налогового маневра, Ермолович сказал, что "пока стороны в процессе".

В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году - в $400 млн при цене нефти в $70 за баррель.

Кредит МВФ

Кроме того, по словам Ермоловича, Белоруссия на следующей неделе предложит МВФ возобновить переговоры по новой программе.

"Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить реализацию мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможность начала программы в МВФ в целях поддержки структурных изменений", - сказал он, отметив, что заседание состоится на следующей неделе.

По его словам, данную программу планируется реализовывать с целью поддержки структурных изменений в экономике. Ермолович отметил, что необходимая база для таких переговоров есть, уточнив, что по мнению белорусской стороны, такой базой может стать дорожная карта реформ в экономике, разработанная совместно со Всемирным банком.

Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в сумме $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. Ранее власти заявляли, что есть сближение по многим позициям. Тем не менее остаются проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике. В частности, обсуждается повышение тарифов в ЖКХ и общественном транспорте, либерализация цен, проведение гибкой курсовой политики, увеличение доли частного сектора, сокращение финансирования госпрограмм, реформирование сектора госпредприятий. В марте 2019 года глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск пока не ведет с МВФ конкретных переговоров о программе сотрудничества из-за разногласия с фондом.

О проекте бюджета

Минфин Белоруссии закладывает в проект республиканского бюджета на 2020 год дефицит в размере около 1% ВВП, объявил Ермолович.

"Предполагается, что дефицит будет в районе 1% к ВВП", - сказал он.

Министр также сказал, что по планам, заимствования на внешних рынках в 2020 году составят $1,5 млрд. Отвечая на вопрос, учитывает ли белорусская сторона возможное поступление в будущем году российского госкредита на $630 млн, Ермолович сказал, что "Минск не обсуждал этот вопрос с российской стороной".

По его словам, проект бюджета должен поступить в белорусский парламент до конца месяца.