В Северной Осетии в декабре появится зона по взаимодействию предпринимателей с банками

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Предприниматели Северной Осетии будут иметь возможность решать финансовые вопросы с представленными в регионе банками на единой площадке, которая в рамках нацпроекта откроется в декабре в центре "Мой бизнес" во Владикавказе. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития республики Отар Цаболов.

"В центре "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в декабре появится зона по взаимодействию с банками. Это делается для удобства предпринимателей, которые смогут решать все финансовые вопросы на одной территории. Сотрудники центра будут оказывать содействие в подготовке документов для получения кредитов в банках", - сказал он.

В здании центра уже приступило к работе удаленное рабочее место МСП Банка, в то время как ближайший офис находится в Ставропольском крае. Его появление поспособствует широкому доступу представителей малого и среднего бизнеса республики к программам кредитования. В частности, банк будет готов предоставить универсальную линейку кредитно-гарантийной поддержки, включающую оборотное кредитование и инвестиционное рефинансирование, а также льготную ставку в размере 8,5% годовых по приоритетным отраслям и микрокредиты с упрощенной формой рассмотрения заявки на их получение, уточнил Цаболов.

"Каждый банк хочет видеть состояние платежеспособности своего заемщика, потому что он рискует своими деньгами и хочет обеспечить его залогом. Гарантийный фонд, офис которого также расположится в центре "Мой бизнес", сможет выступать поручителем при оформлении кредита предпринимателю, предоставив до 70% от суммы кредита", - добавил собеседник агентства.

Объемы государственной поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу, в Северной Осетии по итогам этого года увеличатся почти в шесть раз до 200,6 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.