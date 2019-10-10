Мантуров: Египет и ЕАЭС могут создать зону свободной торговли в середине 2020 года

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может быть подписано в середине 2020 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.

"Конец следующего года, на мой взгляд, - это максимальные сроки [подписания соглашения]. Я бы ориентировался на середину следующего года", - сказал министр.

При этом он отметил, что уже завершился третий из шести раундов переговоров. "Мы обратимся в ЕЭК [Евразийская экономическая комиссия] относительно возможностей в данном случае при отсутствии каких-либо противопоказаний и противоречий ускорить процесс прохождения раундов либо их объединения в один", - заявил Мантуров.

Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом состоялся в январе 2019 года. Соглашение даст новые возможности для развития и упрощения торговли между участниками, отмечали ранее в ЕЭК.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что ЕАЭС получил более 50 предложений от разных стран и международных организаций об установлении или расширении торгово-экономических отношений. Наиболее интенсивный диалог ЕАЭС ведет с Индией, Египтом, Сербией, Сингапуром, Израилем, МЕРКОСУР [Южноамериканский общий рынок] и Аргентиной.