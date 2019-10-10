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Утечка данных клиентов Сбербанка
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Сбербанк считает минимальными последствия утечки данных клиентов

По словам главы банка Германа Грефа, учреждение поделится деталями расследования со всеми участниками рынка
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Сбербанк считает последствия утечки данных 5 тыс. клиентов, произошедшей на прошлой неделе, минимальными. ОБ этом сообщил глава банка Герман Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. По его словам, Сбербанк поделится деталями расследования со всеми участниками рынка.

"На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло. И какие наши действия - первое, мы уже собрали участников рынка и дали всем информацию о том, что произошло... и показали механизм. И как только мы завершим полностью расследование инцидента, мы обязательно соберемся и со всеми коллегами поделимся всеми деталями", - сказал он.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичУтечка данных клиентов Сбербанка
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